Футбол

Оренбург — Зенит 0:2Вести.Ru 08:57

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Матч начался с гола в исполнении нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, который в первой же атаке поразил ворота "Оренбурга". Это произошло уже на 11 секунде встречи.
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