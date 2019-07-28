Онлайн видеотрансляция матча 3-го тура Премьер-лиги «Оренбург» — «Зенит», который состоится сегодня, 28 июля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге, будет доступна на этой странице Sport24. Начало матча — в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 16:25 мск.

Происшествия Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.

Политика Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Происшествия Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Футбол Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.

Происшествия В Москве госпитализировали Алексея Навального 24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.

Происшествия Экс-сотрудник администрации президента, сдавший банду ФСБ, осужден за мошенничество Бывшего начальника департамента администрации президента России и сотрудника ФСБ Михаила Горбатова 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей за особо крупное мошенничество.

Наука Работа человека деформирует или восполняет мозг Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.

Общество В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.

Политика Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

Армия и оружие Великобритания отправит дополнительных военных на базу в Бахрейн Решение принято на фоне инцидента с захватом у берегов Ирана британского танкера Великобритания намерена направить на базу в Бахрейн небольшое количество дополнительных военнослужащих, которые будут обеспечивать защиту судов, проходящих через Персидский залив, передает РИА Новости.

Экономика Солид Банк принял участие в рабочей группе по поддержке бизнеса Приморского края Программа льготного финансирования малого и среднего бизнеса, разработанная Минэкономразвития РФ (Постановление Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018) вызывает у предпринимателей большой интерес, но в то же время и множество вопросов и сомнений.

Политика Зеленский упомянул в поздравлении несуществующее государство Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил верующих с «Днем крещения Киевской Руси — Украины».

Происшествия В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство В Московской области двое подростков 16 и 17 лет задержаны по подозрению в двойном убийстве.

Экономика Дмитрий Бутрин о том, куда исчезли околобюджетные споры В 2019 году бюджетный процесс выглядит совсем иначе, вернее, он никак не выглядит: по состоянию на конец июля 2019 года нет не только ни единой цифры параметров будущего федерального бюджета, но и никакого интереса к тому, как они могли бы выглядеть.

Здоровье Названы самые опасные для здоровья продукты Диетологи предупреждают, что есть еда, которая не просто не приносит пользы, но способна нанести здоровью существенный урон.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Кино Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.