Футбол
«Оренбург» — «Зенит». Смотреть онлайн, видеотрансляция, прямой эфирSport24.ru 05:46
Онлайн видеотрансляция матча 3-го тура Премьер-лиги «Оренбург» — «Зенит», который состоится сегодня, 28 июля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге, будет доступна на этой странице Sport24. Начало матча — в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 16:25 мск.
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