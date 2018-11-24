Футбол
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Уфы» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 24 ноября, на стадионе «Газовик».
Чемпионат07:17
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Футбол
«Енисей» обыграл «Динамо» и одержал вторую победу в РПЛ
Обновлено в 09:01
Футбол
«Реал» разгромно проиграл «Эйбару» в матче чемпионата Испании
Обновлено в 09:12
Футбол
Кононов рассказал о встрече с болельщиками «Спартака»
Новый главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, как прошла встреча с болельщиками красно-белых.
Обновлено в 09:07
Футбол
«Томь» проиграла «Нижнему Новгороду», «Спартак-2» уступил «Химкам»
В другой встрече дня «Спартак-2» дома проиграл «Химкам» — 0:1. Победу подмосковной команде принес Илья Белоус.
Обновлено в 09:13
Футбол
УЕФА опроверг обвинения в сокрытии провала допинг-теста Рамосом
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг сообщения о том, что футболист мадридского "Реала" Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов-2017, и что дисциплинарная инстанция союза не стала никого наказывать по данному факту.
Обновлено в 08:28
Футбол
Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»
Бекао из-за травмы в матче с «Ахматом» покинул поле на электрокаре, однако вернулся в игру и остался на поле до конца матча.
Обновлено в 05:17
Футбол
Моуринью обвинил Касильяса в информационной кампании против Де Хеа
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обвинил голкипера "Порту" Икера Касильяса в том, что он проводит тайную информационную кампанию против вратаря "МЮ" Давида Де Хеа.
Обновлено в 06:48
Футбол
ФИФА предложили проводить ЧМ раз в два года
Международной федерации футбола (ФИФА) предложили проводить чемпионат мира раз в два года.
Обновлено в 08:18
Футбол
Классон не поможет «Краснодару» в матче с «Арсеналом» из-за травмы
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон не сможет сыграть в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала".
Обновлено в 07:53
Футбол
Бывший вратарь «Крыльев Советов» перешел в европейский клуб
Обновлено в 08:00
Футбол
Коутинью не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико»
"Барселона" назвала заявку на матч 13-го тура чемпионата Испании против "Атлетико". В ней нет бразильского полузащитника Филиппе Коутинью.
Обновлено в 05:59
Футбол
Роберта Евдокимова уволили после поражения «Ротора»
Хозяева поля открыли счет на 17-й минуте, но больше не смогли поразить ворота ярославцев и пропустили три мяча.
Обновлено в 09:13
Футбол
«Интер» может включить Шкриньяра и Перишича в сделку по Погба
В сделку по покупке чемпиона мира могут войти защитник «нерадзурри» Милан Шкриньяр и хавбек Иван Перишич.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Кайрат» без Аршавина выиграл Кубок Казахстана
"Кайрат" выиграл Кубок Казахстана второй год подряд и в девятый раз в истории.
Обновлено в 08:22
Футбол
Геркус: не забиваем своё и получаем обиднейшее поражение дома
Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в "Инстаграме" прокомментировал поражение в домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:2).
Обновлено вчера в 18:32