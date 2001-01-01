Футбол
«Оренбург» — «Тамбов»: видеотрансляция начнется в 14:00Sportmail.ru 06:05
Проект Спорт Mail.ru проведет прямую видеотрансляцию матча. Стоимость трансляции 149 рублей.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Общество
Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток
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«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
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Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма
В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
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Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
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Армия и оружие
Рано утром КНДР запустила две ракеты в Японское море
В субботу, 10 августа, рано утром КНДР запустила две ракеты в Японское море.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
Обновлено в 08:21
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
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Радамель Фалькао хочет играть в «Галатасарае»
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао выразил желание сменить клуб и продолжить карьеру в Турции.
Обновлено в 02:12
Культура
Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Авто
Назван топ-10 самых доступных новых автомашин в России
Лидер отечественного авторынка — LADA Granta — одновременно является и самым бюджетным новым легковым автомобилем на Российском рынке.
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В «Нижнем Новгороде» может быть уволен главный тренер Дмитрий Черышев, а также руководство клуба, включая спортивного и генерального директора, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 12:00
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
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Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 10:22
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Обновлено в 12:45
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 03:31
Политика
Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным
Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол
Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России
Обновлено в 13:15
Происшествия
На Ефимова горит заброшенное здание
"Пожар в капитально ремонтируемом здании на Ефимова", - написали пользователи "ВКонтакте".
Обновлено в 11:33