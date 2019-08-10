Футбол
Оренбург — Тамбов 2:2 (2-й тайм)Бомбардир.ру 04:43
|12′
Владислав Кулик
Павел Карасев
|26′
Седрик Гогуа Куаме
Ади Готлиб
Савелий Козлов
|34′
|35′
Валерий Чуперка
Никита Маляров
Вадим Афонин
|44′
|46′
Антон Килин
Олабриан Муйива
|68′
Хасан Мамтов
|68′
Мохамед Конате
Хасан Мамтов
Рикарду Алвеш
Джоэл Фамейе
|70′
Джоэл Фамейе
|74′
Виталий Шахов
|75′
Джоэл Фамейе
|78′
|85′
Валерий Чуперка
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
1
Руденко
29
Афонин
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
11
Чуканов
8
Мишкич
20
Фамейе
2 ×
32
Кулишев
9
Деспотович
88
Шелия
3
Тетрашвили
27
Гогуа Куаме
58
Ойеволе
30
Таказов
11
Муйива
25
Карасев
92
Чуперка
55
Осипенко
77
Костюков
9
Мамтов
Тамбов
Расстановка 4‑5‑1
В субботу пройдут три матча 5-го тура российской Премьер-лиги. «Оренбург» встретится с «Тамбовом», «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо», а «Краснодар» примет «Рубин».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:44, Вашингтон
Общество
В митинге на проспекте Сахарова участвует 15 тысяч человек
Обновлено в 08:29
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
«Кинжал» впервые показали широкой публике
Обновлено в 08:05
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено вчера в 08:28
Футбол
Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно
Обновлено в 06:34
Общество
Сильный ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев
Сильные порывы ветра в пятницу и субботу повалили в Москве 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Воевавший за ВСУ актер Пашинин попросился обратно в Россию
Обновлено в 08:39
Кино
«Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube
ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Обновлено в 04:35
Космос
Создан скафандр следующего поколения для прогулок по Марсу и Луне
Ученые создали скафандр следующего поколения, который можно будет использовать для прогулок по Марсу и Луне.
Обновлено в 08:01
Финансы
Банк «Открытие» за I полугодие выдал кредитов юрлицам на 307 млрд руб
Банк "Открытие" за первое полугодие выдал кредитов юрлицам на 307 миллиардов рублей, сообщил член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Виктор Николаев на на V Чемпионате России "Лесоруб XXI века".
Обновлено в 08:20
Гаджеты
В Telegram появились беззвучные сообщения
Вышло очередное обновление мессенджера Telegram для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS: апдейпт включает довольно большое количество дополнений и улучшений.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
Обновлено в 06:28
Футбол
«Тамбов» открыл счет в матче с «Оренбургом»
Защитник "Тамбова" Седрик Гогуса забил гол на 26-й минуте матча 5-го тура чемпионата России с "Оренбургом".
Обновлено в 07:35
Политика
Акции протеста в Москве. Александр Бородай прокомментировал волнения
На фоне акций протеста против недопуска на выборы в Московскую Городскую Думу части кандидатов, нарушивших порядок сбора подписей, многие пассионарные организации выразили свое несогласие с действиями т.н. «оппозиции».
Обновлено в 08:15
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Обновлено в 03:24
Происшествия
В ДТП под Тамбовом погибли пять человек
В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Хоккей
«Салават» обыграл «Нефтехимик» по буллитам на турнире в Казахстане
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» переиграл в серии послематчевых буллитов нижнекамскую команду «Нефтехимик» в матче предсезонного Кубка президента республики Казахстан.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика
Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным
Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Здоровье
Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать
Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ.
Обновлено вчера в 17:24