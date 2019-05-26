Футбол

ЦСКА — «Крылья Советов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00Чемпионат 04:00

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Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Крылья Советов» на «Чемпионате» Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистентами главного судьи станут Александр Кудрявцев и Владимир Миневич.
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«Оренбург» — «Спартак»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

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«Анжи» — «Урал». Видеотрансляция, смотреть онлайн. РПЛ

Sport24.ru06:03
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