Футбол
ЦСКА — «Крылья Советов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00Чемпионат 04:00
Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Крылья Советов» на «Чемпионате» Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистентами главного судьи станут Александр Кудрявцев и Владимир Миневич.
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Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
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