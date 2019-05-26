Футбол
Оренбург — Спартак 1:0 (1-й тайм)Спорт-Экспресс 04:57
Рикарду Алвеш
|8′
Денис Попович
|11′
Джордже Деспотович
|12′
|27′
Аяз Гулиев
Оренбург
Расстановка 3‑5‑2
56
Довбня
31
Шахов
3
Сиваков
60
Козлов
12
Малых
16
Алвеш
8
Мишкич
10
Попович
13
Терехов
7
Деспотович
19
Сутормин
98
Максименко
38
Ещенко
56
Гапонов
14
Джикия
6
Дантас
25
Мельгарехо
47
Зобнин
54
Умяров
7
Гулиев
88
Ташаев
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты "Спартака" сыграют в матче 30-го тура чемпионата России с "Оренбургом" в красной форме, информирует пресс-служба клуба. Матч пройдет 26 мая на стадионе "Газовик". Начало – в 14:00 по московскому времени.
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