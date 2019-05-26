Футбол

Оренбург — Спартак 1:0 (1-й тайм)Спорт-Экспресс 04:57

Оренбург — Спартак
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
Рикарду Алвеш
8′
Денис Попович
11′
Джордже Деспотович
12′
27′
Аяз Гулиев
Футболисты "Спартака" сыграют в матче 30-го тура чемпионата России с "Оренбургом" в красной форме, информирует пресс-служба клуба. Матч пройдет 26 мая на стадионе "Газовик". Начало – в 14:00 по московскому времени.
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