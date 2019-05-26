Оренбург — Спартак 1:0 (1-й тайм)Спорт-Экспресс 04:57

Футболисты "Спартака" сыграют в матче 30-го тура чемпионата России с "Оренбургом" в красной форме, информирует пресс-служба клуба. Матч пройдет 26 мая на стадионе "Газовик". Начало – в 14:00 по московскому времени.

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