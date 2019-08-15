«Оренбург» открыл счет в матче шестого тура чемпионата России против «Сочи».

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Общество В России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю В организации отметили, что сейчас многие российские предприятия вынужденно переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю из-за финансовых трудностей, что «влечет существенное сокращение зарплаты работников».

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Происшествия Бригада скорой помощи пострадала в ДТП по дороге на вызов в Пушкине По предварительной информации, 16 августа в 18:10 на нерегулируемом перекрестке в Пушкине автомобиль Honda, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с машиной скорой помощи, которая двигалась по главной дороге с включенными маячками.

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Политика Экс-глава МИД Франции призвал Европу налаживать отношения с Россией Бывший глава французского МИД Юбер Ведрин отметил, что его стране крайне важно наладить отношения с Россией.

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Армия и оружие В МИД Британии осудили ракетные пуски КНДР Замглавы МИД Великобритании Хезер Уилер заявила, что в Лондоне сожалеют в связи с ракетными пусками Северной Кореи, нарушающими резолюции Совбеза ООН.

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