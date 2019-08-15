Футбол
«Оренбург» — «Сочи»: хозяева открыли счет благодаря автоголуСпорт-Экспресс 12:11
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Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Общество
В России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
В организации отметили, что сейчас многие российские предприятия вынужденно переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю из-за финансовых трудностей, что «влечет существенное сокращение зарплаты работников».
Обновлено 13 августа в 17:20
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Политика
Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца
Обновлено в 05:10
Футбол
«Аякс» и «Милан» хотят подписать 19-летнего игрока «Барселоны»
«Аякс», «Милан» и «Лилль» входят в число команд, заинтересованных в 19-летнем французе, сообщает le10sport.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Бригада скорой помощи пострадала в ДТП по дороге на вызов в Пушкине
По предварительной информации, 16 августа в 18:10 на нерегулируемом перекрестке в Пушкине автомобиль Honda, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с машиной скорой помощи, которая двигалась по главной дороге с включенными маячками.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B
Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).
Обновлено в 23:31
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено в 07:40
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал Европу налаживать отношения с Россией
Бывший глава французского МИД Юбер Ведрин отметил, что его стране крайне важно наладить отношения с Россией.
Обновлено в 22:51
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено в 14:25
Игры
Вышел новый трейлер симулятора эволюции «Ancestors»
«Ancestors: The Humankind Odyssey» должна выйти 27 августа в магазине Epic Games, а в других магазинах - в 2020 году.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321
В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
Обновлено вчера в 03:12
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено 14 августа в 23:10
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Технологии
Россиян научили защищаться от кибермошенников
Эксперты по кибербезопасности объяснили РИА ФАН, почему утекают персональные данные, и как соотечественники могут защитить их.
Обновлено в 14:14
Космос
Итальянский астронавт сыграл первый диджейский сет на МКС
Первым диджеем в космосе стал 42-летний итальянский астронавт Лука Пармитано.
Обновлено 14 августа в 01:46
Армия и оружие
В МИД Британии осудили ракетные пуски КНДР
Замглавы МИД Великобритании Хезер Уилер заявила, что в Лондоне сожалеют в связи с ракетными пусками Северной Кореи, нарушающими резолюции Совбеза ООН.
Обновлено в 21:05
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Театры
Новым худруком Волковского театра станет Сергей Пускепалис
Новым художественным руководителем Волковского театра в Ярославле станет режиссер и актер Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:12
Игры
Sega тизерит новую AAA-игру, которую анонсируют на Gamescom 2019
Обновлено в 22:28
Общество
ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц
Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении.
Обновлено в 17:31