Футбол

«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Олега Веретенникова на матч РПЛЧемпионат 04:00

Оренбург — Ростов
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
Сергей Бреев
Григорий Чиркин
23′
Дмитрий Андреев
Михаил Сиваков
30′
39′
Антонсен Норманн
Антонсен Норманн
41′
Сильвие Бегич
Виталий Шахов
58′
60′
Арсений Логашов
Александр Зуев
Артем Галаджан
61′
67′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Ивелин Попов
82′
Иван Новосельцев
Артем Галаджан
82′
Григорий Чиркин
90′+1′
90′+2′
Элдор Шомуродов
Бактиер Зайнутдинов
Известный российский футболист Олег Веретенников дал прогноз и сделал ставку на матч 24-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Оренбург» — «Ростов». Начало встречи 20 апреля 2019 года запланировано на 14:00 по московскому времени.
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Оренбург - Ростов. Российская Премьер-лига. 24 тур

Матч ТВ06:24

«Оренбург» — «Ростов». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru05:38

«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Олега Веретенникова на матч РПЛ

Чемпионат04:00
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