Футбол
«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Олега Веретенникова на матч РПЛЧемпионат 04:00
Известный российский футболист Олег Веретенников дал прогноз и сделал ставку на матч 24-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Оренбург» — «Ростов». Начало встречи 20 апреля 2019 года запланировано на 14:00 по московскому времени.
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