Футбол

Оренбург — Динамо 1:0Вести.Ru 06:27

Оренбург — Динамо
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
15′
Федор Черных
Сильвие Бегич
30′
Сергей Бреев
36′
38′
Себастьян Хольмен
Джордже Деспотович
52′
Джордже Деспотович
52′
Дмитрий Андреев
60′
62′
Евгений Луценко
67′
Абдул Азиз Тетте
67′
Федор Черных
Вячеслав Грулев
Денис Попович
74′
74′
Себастьян Хольмен
Роман Евгеньев
Денис Попович
Вадим Афонин
79′
Джордже Деспотович
Андрей Козлов
82′
Сергей Бреев
Григорий Чиркин
90′+5′
Матчем между "Оренбургом" и столичным "Динамо" продолжился 20-й тур чемпионата России по футболу. Бело-голубые потерпели второе поражение подряд после зимнего перерыва, уступив на выезде со счетом 0:1. Единственный мяч у победителей забил сербский форвард Джордже Деспотович.
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