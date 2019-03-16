Футбол

Деспотович принес «Оренбургу» победу над «Динамо» в чемпионате РоссииРИА Новости 06:32

Оренбург — Динамо
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
15′
Федор Черных
Сильвие Бегич
30′
Сергей Бреев
36′
38′
Себастьян Хольмен
Джордже Деспотович
52′
Джордже Деспотович
52′
Дмитрий Андреев
60′
62′
Евгений Луценко
67′
Абдул Азиз Тетте
67′
Федор Черных
Вячеслав Грулев
Денис Попович
74′
74′
Себастьян Хольмен
Роман Евгеньев
Денис Попович
Вадим Афонин
79′
Джордже Деспотович
Андрей Козлов
82′
Сергей Бреев
Григорий Чиркин
90′+5′
Футболисты "Оренбурга" обыграли московское "Динамо" в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в субботу на стадионе "Газовик" в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 52-й минуте забил Джордже Деспотович.
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