Футбол
Оренбург — Арсенал (Тула) 1:1МК-Спорт вчера в 11:49
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
Вадим Афонин
|16′
Никита Маляров
|22′
|41′
Абдул Кадири Мохаммед
|62′
Лука Джорджевич
Артем Галаджан
Рикарду Алвеш
|69′
|74′
Кантемир Берхамов
Эванс Кангва
Рикарду Алвеш
|78′
Рикарду Алвеш
|81′
Савелий Козлов
Андреа Чуканов
|84′
|89′
Резиуан Мирзов
|90′+1′
Гия Григалава
Оренбург
Расстановка 4‑3‑3
56
Довбня
12
Малых
31
Шахов
11
Чуканов
13
Терехов
8
Мишкич
29
Афонин
77
Маляров
19
Сутормин
7
Деспотович
16
Алвеш
1
Нигматулин
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
14
Хагуш
23
Горбатенко
10
Кангва
5
Мохаммед
78
Бакаев
18
Джорджевич
19
Мирзов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Команды не выявили победителя – матч завершился со счетом 1:1 На 62-й минуте форвард "Арсенала" Лука Джорджевич открыл счет, на 78-й минуте счет сравнял Рикарду Алвеш. "Арсенал" после этой игры набрал 39 очков и поднялся на пятое место, обойдя по дополнительным показателям московский "Спартак".
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