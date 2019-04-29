Футбол

Оренбург — Арсенал (Тула) 1:1МК-Спорт 11:49

Оренбург — Арсенал (Тула)
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
Вадим Афонин
16′
Никита Маляров
22′
41′
Абдул Кадири Мохаммед
62′
Лука Джорджевич
Артем Галаджан
Рикарду Алвеш
69′
74′
Кантемир Берхамов
Эванс Кангва
Рикарду Алвеш
78′
Рикарду Алвеш
81′
Савелий Козлов
Андреа Чуканов
84′
89′
Резиуан Мирзов
90′+1′
Гия Григалава
Команды не выявили победителя – матч завершился со счетом 1:1 На 62-й минуте форвард "Арсенала" Лука Джорджевич открыл счет, на 78-й минуте счет сравнял Рикарду Алвеш. "Арсенал" после этой игры набрал 39 очков и поднялся на пятое место, обойдя по дополнительным показателям московский "Спартак".
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