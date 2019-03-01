Футбол

Оренбург — Анжи 0:1Матч ТВ 10:24

Оренбург — Анжи
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
32′
Иван Маркелов
Сильвие Бегич
34′
Михаил Сиваков
39′
Никита Маляров
Денис Попович
46′
Алексей Сутормин
53′
Михаил Сиваков
57′
58′
Владислав Кулик
69′
Адлан Кацаев
Джордже Деспотович
Андрей Козлов
70′
72′
Адлан Кацаев
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Андрес Понсе
Павел Долгов
Алексей Сутормин
Рикарду Алвеш
79′
86′
Юрий Дюпин
«Оренбург» на своем поле уступил махачкалинскому «Анжи» в матче 18-го тура чемпионата России. Единственный мяч во встрече забил полузащитник гостей Владислав Кулик. Хозяева с 57-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Михаила Сивакова.
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