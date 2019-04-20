Футбол
Оренбург - Ростов. Российская Премьер-лига. 24 турМатч ТВ 06:24
Прямая трансляция матча 20 апреля в 13:55 «Оренбург» в 24-м туре РПЛ выйдет играть на домашнем стадионе против «Ростова».
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