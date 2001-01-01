Футбол

Оренбург - Крылья Советов. Российская Премьер-лига. 16 турМатч ТВ 09:22

Прямая трансляция: 3 апреля 2019 в 16:25 Ответы на вопросы о подписках и трансляциях находятся здесь.
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Оренбург - Крылья Советов. Российская Премьер-лига. 16 тур

Матч ТВ09:22
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Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
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Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо является претендентом на должность наставника "Севильи", сообщают в Италии.
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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