Футбол
Оренбург - Ахмат: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:03
"Оренбург" и "Ахмат" сыграют в заключительном матче 22-го тура РПЛ. Обе команды - середняки турнира, которым вряд ли грозит вылет и которых не считают претендентами на реальную борьбу за еврокубки.
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«Оренбург» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.40) и ставки на матч РПЛ 8 апреля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:02
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Общество
Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре
Обновлено в 09:33
Политика
Путин рассказал, как прошли переговоры с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в Москве переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом деловыми и конкретными, они прошли не без споров.
Обновлено в 13:12
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество
Мизулина опровергла свои слова о запрете йоги в СИЗО
Российский сенатор Елена Мизулина опровергла информацию о её предложении запретить занятия йогой в следственных изоляторах.
Обновлено в 06:35
Политика
Украинский депутат пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика
«Би-би-си» заметает американский след на Мадагаскаре дешёвым кино
Начинается заказное кино со слухов о вмешательстве, появившихся якобы после появления на острове русских.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога
Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Политика
Трамп приказал уволить главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп приказал уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 13:59
Общество
В ГД опровергли введение налога на весельные и моторные лодки
В сообщении указывается, что ранее СМИ распространили информацию о введении налога на весельные и моторные лодки мощностью пять лошадиных сил.
Обновлено в 09:30
Культура
На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения
В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.
Обновлено в 11:11
Общество
Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧР на дистанции 50 м брассом
На чемпионате России в Москве в заплыве на 50 метров брассом победу одержала пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.
Обновлено в 13:28
Транспорт
Военные инспекторы начнут охоту за водителями
Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Экономика
Золотовалютные резервы России достигли рекорда
Золотовалютные резервы (ЗВР) России на 1 апреля 2019 года составили 487,8 млрд долларов, тем самым достигнув максимального значения за пять лет.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Армия Хафтара нанесла авиаудар по аэропорту в Триполи
Ливийская национальная армия Халифы Хафтара нанесла воздушный удар по аэропорту Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Медкарты пациентов и медотходы выбросили на свалку в Саратове
Во дворах и помещениях двух аварийных домов в Саратове найдены медицинские отходы и медкарты пациентов одного из учреждений здравоохранения.
Обновлено в 13:39
Политика
Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы
Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:43
Политика
Зеленский настроился на дебаты с Порошенко на стадионе 19 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на киевском стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 06:22
Энергетика
Россия может стать одним из лидеров по экспорту СПГ к 2030 году
Россия может стать одним из лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 09:22
Общество
Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Монреале
В канадском городе Монреаль несколько тысяч человек вышли на протестный марш против законопроекта, который запрещает госслужащим носить религиозную одежду на работе.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Происшествия
Макгрегор подрался в ирландском баре
Обновлено в 14:01
Футбол
Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако»
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что правильно поступил, отказав лондонскому «Челси» и перейдя в коллектив французской Лиги 1.
Обновлено в 13:43
Футбол
Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Диетолог: Современные дети страдают болезнями пожилых
В современном обществе возрастные болезни стали появляться и у молодого поколения, поэтому уповать только на спецпитание в старости никак нельзя.
Обновлено в 06:04
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25