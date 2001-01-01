Экономика
«Орелтекмаш» увеличил выручку и сократил убытокКоммерсантъ Воронеж 05:47
Выручка предприятия, в свою очередь, выросла в 6,2 раза — с 31,3 до 193,8 млн руб. Валовая прибыль ПАО в результате увеличилась в 8,9 раза и достигла до 50,4 млн руб. против 5,7 млн руб. годов ранее, а убыток от продаж сократился в 4,7 раза и составил 13,8 млн руб. (65,1 млн руб. за тот же период 2018-го).
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«Орелтекмаш» в I квартале сократил чистый убыток в 2 раза на фоне опережающего роста выручки
Интерфакс - Россия04:00
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