Ордец заявил, что долго не раздумывал над предложением «Динамо»Спорт-Экспресс 10:36

Бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец рассказал, почему он перешел в московское "Динамо".

Ордец заявил, что долго не раздумывал над предложением «Динамо»

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