Футбол

Ордец заявил, что долго не раздумывал над предложением «Динамо»Спорт-Экспресс 10:36

После знакомства с базой "Динамо" и новым стадионом еще больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей. 26-летний Иван Ордец ранее защищал цвета "Шахтера" и мариупольского "Ильичевца".
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Ордец заявил, что долго не раздумывал над предложением «Динамо»

Спорт-Экспресс10:36
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

Обновлено в 13:44
Футбол

СМИ: «Лилль» отказался продавать Габриэла в «Ювентус» за 25 миллионов евро

По имеющейся информации, "Ювентус" предлагал за бразильца 25 миллионов евро. Также футболистом интересуются английские клубы.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Зарезавший человека экс‐майор ФСБ отправился в колонию на девять лет

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова к девяти годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:43
Футбол

Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА

Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Наука

Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме

Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Космос

У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли

В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

В связи с «делом Голунова» назначен врио начальника УВД ЗАО Москвы

Обновлено в 10:59
Религия

РПЦ прокомментировала скандал с запретом ставить свои свечи в храме

Обновлено в 05:24
Футбол

«Милан» объявил о назначении Джампаоло

Марко Джампаоло стал новым главным тренером "Милана", как это и ожидалось.
Обновлено в 13:52
Политика

Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17

Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве

Обновлено в 01:00
Политика

Путин провел совещание по подготовке к прямой линии

В Кремле прошло совещание по подготовке к программе «Прямая линия с Владимиром Путиным».
Обновлено вчера в 16:05
Энергетика

Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин

Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено вчера в 16:54
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Общество

Из музея пропали арестованные картины банкира Ананьева

Из хранилища Института русского реалистического искусства (ИРРИ) пропали картины из музея экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которые ранее были арестованы судом.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено в 12:03
Здоровье

Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением

Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16
Политика

В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе

Участники заседания контактной группы по Донбассу в Минске не смогли согласовать условия нового перемирия и сроки разведения сил в станице Луганской.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»

Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину

Как пишет газета Sun, полицейский, который сопровождал принца Уильяма и его жену Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, допустил наезд на 83-летнюю женщину.
Обновлено в 07:01
Энергетика

Украина сделала России предложение по газу

Украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» в случае, если стороны не смогут договориться о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года, заключить контракт на «своп» сырья на границе.
Обновлено вчера в 10:07
Общество

25 университетов России попали в рейтинг лучших вузов мира

В рейтинг QS World University Rankings 2018, который включает лучшие университеты планеты, вошли 25 вузов России.
Обновлено вчера в 17:42
Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Футбол

Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»

Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено в 11:39
Политика

Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»

Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Общество

В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени»

Норвежский остров, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хочет отказаться от времени на этот период, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 17:05
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Украинский футболист, защитник клуба «Шахтёр» и национальной сборной Украины.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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