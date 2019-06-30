Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с ПугачевойГазета.Ru 03:15

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью. Об этом она написала в инстаграме. До этого в некоторых СМИ появилась информация, что Пугачева довела Орбакайте до седых волос.
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Советская и российская эстрадная певица, актриса театра и кино. Заслуженная артистка РФ. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Дочь певицы, актрисы, Народной артистки СССР Аллы Пугачёвой и её первого мужа Миколаса Эдмундаса Орбакаса.
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Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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