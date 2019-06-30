Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с ПугачевойГазета.Ru 03:15
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью. Об этом она написала в инстаграме. До этого в некоторых СМИ появилась информация, что Пугачева довела Орбакайте до седых волос.
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