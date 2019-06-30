Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с ПугачевойГазета.Ru 03:15
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью. Об этом она написала в инстаграме. До этого в некоторых СМИ появилась информация, что Пугачева довела Орбакайте до седых волос.
Читать в источнике
Оценить169
Подробнее о событии
Показать все источники
Орбакайте прокомментировала сообщения, что является матерью детей Пугачевой
Московский Комсомолец02:55
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
Культура
Умерла советская актриса Елена Дембская
Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Основатель «Рольфа» не счёл дело против себя заказным
Основателя крупнейшего в России автодилера обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Технологии
Крупнейший поставщик камер для американской полиции откажется от функции распознавания лиц из «этических соображений»
Компания Axon, поставщик нательных камер полиции в США, отказалась от добавления функции распознавания лиц.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Политика
Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР
Дональд Трамп пересек демаркационную линию и стал первым американским президентом, который зашел на территорию КНДР.
Обновлено в 03:00
Кино
«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Премьер Канады оказался в неловкой ситуации на саммите G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пребывания на саммите G20 в японской Осаке попал в неловкую ситуацию.
Обновлено в 06:29
Футбол
Экс-игрок «Сочи» присоединился к «Факелу»
Минувший сезон 25-летний игрок провел в «Сочи», за который сыграл 21 матч и не отметился результативными действиями.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Трамп похвастался американским ядерным арсеналом
США модернизируют ядерные вооружения и делают новые, но никогда не хотят применять их, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 07:06
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено 28 июня в 05:41
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В США считают, что Россия блефует с критикой F-35
Аналогичным образом поступают китайцы, как указывает эксперт Майкл Кофман: Конечно, они не просто конкурируют с F-35 за то, кто может потратить больше денег.
Обновлено в 05:37
Политика
Путин пришел на ужин с лидерами G20 с термосом
Глава Российской Федерации Владимир Путин пришел со своим термосом на ужин в честь лидеров стран G20 в Осаке.
Обновлено 28 июня в 11:26
Происшествия
В МЧС назвали причину паводка в Иркутской области
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Кучма сообщил об отводе войск ополченцев от Станицы Луганской
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Украина", что ополченцы, как и украинская сторона, отвели свои войска от Станицы Луганской.
Обновлено в 06:20
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Футбол
Валерий Карпин: «В первом тайме все понравилось»
Дали во втором тайме ребятам поиграть после травм, дали поиграть молодым, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Карпин.
Обновлено в 06:37
Спорт
Загитова показала фото в японском платье
В рамках шоу в Японии Dreams On Ice Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами.
Обновлено в 06:21
Общество
В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов
Обновлено в 06:24
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38