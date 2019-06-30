Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с ПугачевойГазета.Ru 03:15

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью. Об этом она написала в инстаграме. До этого в некоторых СМИ появилась информация, что Пугачева довела Орбакайте до седых волос.

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Культура Умерла советская актриса Елена Дембская Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.

Происшествия Основатель «Рольфа» не счёл дело против себя заказным Основателя крупнейшего в России автодилера обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Происшествия Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.

Политика Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20 Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.

Политика Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.

Происшествия В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».

Политика Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР Дональд Трамп пересек демаркационную линию и стал первым американским президентом, который зашел на территорию КНДР.

Политика Премьер Канады оказался в неловкой ситуации на саммите G20 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пребывания на саммите G20 в японской Осаке попал в неловкую ситуацию.

Футбол Экс-игрок «Сочи» присоединился к «Факелу» Минувший сезон 25-летний игрок провел в «Сочи», за который сыграл 21 матч и не отметился результативными действиями.

Общество Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.

Армия и оружие Трамп похвастался американским ядерным арсеналом США модернизируют ядерные вооружения и делают новые, но никогда не хотят применять их, заявил американский президент Дональд Трамп.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Армия и оружие В США считают, что Россия блефует с критикой F-35 Аналогичным образом поступают китайцы, как указывает эксперт Майкл Кофман: Конечно, они не просто конкурируют с F-35 за то, кто может потратить больше денег.

Политика Путин пришел на ужин с лидерами G20 с термосом Глава Российской Федерации Владимир Путин пришел со своим термосом на ужин в честь лидеров стран G20 в Осаке.

Армия и оружие Кучма сообщил об отводе войск ополченцев от Станицы Луганской Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Украина", что ополченцы, как и украинская сторона, отвели свои войска от Станицы Луганской.

Единоборства Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Футбол Валерий Карпин: «В первом тайме все понравилось» Дали во втором тайме ребятам поиграть после травм, дали поиграть молодым, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Карпин.

Спорт Загитова показала фото в японском платье В рамках шоу в Японии Dreams On Ice Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами.