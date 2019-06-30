Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с ПугачевойLenta.ru 05:22
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Орбакайте оставила запись в Instagram.
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Орбакайте прокомментировала сообщения, что является матерью детей Пугачевой
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