Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с ПугачевойLenta.ru 05:22

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Орбакайте оставила запись в Instagram.
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