«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в МосквеМосковский Комсомолец 07:16

В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Согласно прогностической карте, предупреждение начнет действовать с 21:00 16 июня.

Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

Происшествия Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в Чемодановке В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.

Политика США поучаствуют в международной встрече по безопасности в Уфе США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе, которая пройдёт с 18 по 20 июня.

Шоу-бизнес 14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.

Происшествия Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.

Автоспорт Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана» Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».

Происшествия Пожар произошел в ангаре в Ростовской области Пожар произошел в ангаре с поликарбонатом в Ростове-на-Дону.

Происшествия В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика В Германии раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России Грегор Гизи – депутат Бундестага - подверг резкой критике политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении России.

Экономика Дензнак признания. Сколько современных рублей «весил» советский рубль «АиФ» решил подсчитать, сколько же современных российских рублей весит один старый советский рубль.

Общество Склон у «Волгоград Арены» размыло из-за высокой нагрузки на ливневку Склон у стадиона "Волгоград Арена" размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой, сообщили РИА Новости в мэрии Волгограда.

Спорт В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.

Культура Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль» Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.

Общество Галина Волчек госпитализирована в Москве Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.

Технологии Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.

Происшествия Около 500 человек пришли проститься с погибшим в драке под Пензой В селе Чемодановка Пензенской области около 500 человек пришли проститься с погибшим в массовой драке с цыганами.

Единоборства Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.

Футбол Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса» На посту главного тренера самого титулованного клуба Италии Сарри сменил Массимилиано Аллегри, покинувшего команду после прошедшего чемпионата.

Шоу-бизнес Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.

Экономика Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймы Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.

Политика Молдавского политика Ренато Усатого задержали при въезде в страну Экс-мэра молдавского города Бельцы и лидера «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при въезде в Молдавию.

Происшествия Дачники спровоцировали пробки на подъездах к Петербургу Дачники спровоцировали пробки на подъездах к Петербургу во второй половине дня.

Религия Православные христиане отмечают День Святой Троицы Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Политика Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.