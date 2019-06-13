Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в МосквеМосковский Комсомолец 07:16

В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Согласно прогностической карте, предупреждение начнет действовать с 21:00 16 июня.
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«Оранжевый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 17 июня из-за риска возникновения пожаров

Агентство Москва07:13

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на 17 июня

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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 17 июня

Вечерняя Москва04:45

«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе на 17 июня

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