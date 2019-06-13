Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в МосквеМосковский Комсомолец 07:16
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Согласно прогностической карте, предупреждение начнет действовать с 21:00 16 июня.
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Происшествия
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Происшествия
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Политика
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Обновлено вчера в 19:14
Экономика
Дензнак признания. Сколько современных рублей «весил» советский рубль
«АиФ» решил подсчитать, сколько же современных российских рублей весит один старый советский рубль.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Склон у «Волгоград Арены» размыло из-за высокой нагрузки на ливневку
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В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.
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Общество
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Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Технологии
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В селе Чемодановка Пензенской области около 500 человек пришли проститься с погибшим в массовой драке с цыганами.
Обновлено в 10:48
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом
Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.
Обновлено в 02:10
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
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Футбол
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Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
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Экономика
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Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
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Политика
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Экс-мэра молдавского города Бельцы и лидера «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при въезде в Молдавию.
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Дачники спровоцировали пробки на подъездах к Петербургу
Дачники спровоцировали пробки на подъездах к Петербургу во второй половине дня.
Обновлено в 10:31
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 10:58
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Экономика
«Яндекс» проиндексирует торговлю
Компания запускает сервис аналитики в сфере e-commerce «Яндекс.Маркет» запускает платформу с аналитикой российского рынка онлайн-торговли, нацеленную на производителей и продавцов.
Обновлено в 11:34