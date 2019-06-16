Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в МосквеМосковский Комсомолец 07:16
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Согласно прогностической карте, предупреждение начнет действовать с 21:00 16 июня.
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Футбол
В «Спартаке» рассказали о состоянии газона «Открытие Арены»
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Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC
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Бывший главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри официально стал наставником туринского «Ювентуса».
Обновлено в 09:25
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Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не распространять ложную информацию по конфликту в селе Чемодановка.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Политика
Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России
В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
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Технологии
Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией
В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.
Обновлено в 10:15
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Общество
Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Политика
Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском в стране удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики.
Обновлено в 14:58
Политика
Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»
Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Общество
Россияне начали больше интересоваться автодомами
Рост интереса россиян к туризму растет, несмотря на падение доходов населения.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»
В 2014 году украинская авиация атаковала колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено в 13:42
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено вчера в 04:45
Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Спорт
Дмитрий Булыкин намерен участвовать в выборах в Мосгордуму
Как написал Булыкин в соцсетях, своими целями на посту депутата в случае победы он видит развитие детского и юношеского спорта и возможность для москвичей заниматься физкультурой.
Обновлено в 04:46
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Очевидец спас от смерти пенсионера-мотоциклиста, упавшего на рельсы
Полиция Чехии обнародовала кадры спасения пожилого мотолюбителя, столкнувшегося со шлагбаумом и упавшего на железнодорожные пути прямо перед поездом.
Обновлено в 07:36
Политика
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
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Общество
Митинг в центре Москвы прошел без происшествий
12 июня в центре Москвы прошла не санкционированная властями акция в поддержку Голунова.
Обновлено в 08:29
Религия
Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл
Обновлено в 07:57
Политика
В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя
Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране.
Обновлено в 13:33
Спорт
Сборная России по гандболу победила Словакию
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации
Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45