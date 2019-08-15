Пассажир, который оказался на борту самолета A-321, снял видео экстренной посадки. Оно оказалось в распоряжении «360». На кадрах видно птиц, а затем слышен хлопок.

с чего всё началось

В сети появилось видео, снятое одним из пассажиров рейса Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь. На моменте взлета видно, как стая чаек попадает прямо в один из двигателей, после чего тот ломается.

Момент столкновения А321 с птицами попал на видео

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