Армия и оружие
Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годахRT на русском 09:33
Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.
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