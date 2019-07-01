Авто
Опять «тройка»: доступный электромобиль не принес Tesla денегИзвестия 17:02
Корпорация вновь понесла многомиллионные убытки, а ее ведущий технолог, работавший с Tesla с самого начала, покинул свой пост. Хотя самому известному производителю электромобилей удалось нарастить объемы производства, инвесторы ответили однозначно — акции компании рухнули.
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