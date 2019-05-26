Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»Lenta.ru 12:06
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов». Фанаты поделились в соцсетях отрывками из картины, в которых показано, как актеры реагировали на концовку шоу. Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».
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Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
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Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады
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Сирийская армия отбила у террористов город Кафр-Набуда
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Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины
Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Обновлено в 11:10
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ASUS представила материнские платы на чипсете AMD X570
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