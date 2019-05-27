Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»Lenta.ru 12:06

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов». Фанаты поделились в соцсетях отрывками из картины, в которых показано, как актеры реагировали на концовку шоу. Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».
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В сети появились видео с реакцией актёров на финал «Игры престолов»

RT на русском09:41

В сети появились кадры первой реакции актеров «Игры престолов» на сценарий последнего сезона

Накануне.Ru01:19

Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала

Газета.Ru07:23

Появилось видео с Китом Харингтоном, когда он узнал финал «Игры престолов»

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Дейнерис под столом: реакция на сценарий 8-го сезона «Игры престолов»

ТВ Центр08:43

Стала известна реакция актеров из «Игры престолов» на концовку сериала

РИА Новости09:00
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