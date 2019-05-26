Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»Lenta.ru 12:06
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов». Фанаты поделились в соцсетях отрывками из картины, в которых показано, как актеры реагировали на концовку шоу. Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».
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Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
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Вычислить террориста помогло то, что часть бомбы после взрыва уцелела, найденные микросхемы и батарейки провели по базам данных закупок местных жителей и вышли на Мохамеда, сообщает новость газета Le Parisien.
Обновлено в 20:24
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КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США
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Обновлено в 17:51
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Актёр Дэвид Харбор заявил, что финал третьего сезона сериала «Очень странные дела» является «самым трогательным» из всего, что снимала команда проекта.
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Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
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Политика
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Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
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Обновлено в 05:40
Политика
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Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США частично опубликовало список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
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