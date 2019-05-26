Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»Lenta.ru 12:06

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов». Фанаты поделились в соцсетях отрывками из картины, в которых показано, как актеры реагировали на концовку шоу. Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

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