Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»Lenta.ru 12:06

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов». Фанаты поделились в соцсетях отрывками из картины, в которых показано, как актеры реагировали на концовку шоу. Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».
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В сети появились видео с реакцией актёров на финал «Игры престолов»

RT на русском09:41

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Lenta.ru12:06

Реакция узнавших финал «Игры престолов» актеров сериала попала на видео

Известия09:43

Как актеры отреагировали на сценарий финала «Игры престолов»

Газета.Ru14:13

Стала известна реакция актеров из «Игры престолов» на концовку сериала

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Дейнерис под столом: реакция на сценарий 8-го сезона «Игры престолов»

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