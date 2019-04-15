Экономика
Опубликованы сведения о доходах сенаторов Совета ФедерацииИркутск Сегодня вчера в 21:40
В целом из всех сенаторов Совета Федерации больше всех заработал в 2018 году сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, который задекларировал 2,34 миллиарда рублей. Читайте также о доходах депутатов Государственной Думы России за 2018 год.
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Доходы сенаторов: Совет Федерации опубликовал декларации должностных лиц
Первый Тульский13 апреля в 04:36
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
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Происшествия
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Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие
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Экономика
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Наука
Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»
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Германия передала Украине грамоту Петра I
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Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
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