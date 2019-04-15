Экономика

Опубликованы сведения о доходах сенаторов Совета ФедерацииИркутск Сегодня вчера в 21:40

В целом из всех сенаторов Совета Федерации больше всех заработал в 2018 году сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, который задекларировал 2,34 миллиарда рублей. Читайте также о доходах депутатов Государственной Думы России за 2018 год.
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Тюменские сенаторы Тараканов и Пономарев отчитались о доходах

Znak.com05:56

Российские сенаторы отчитались о доходах за 2018 год. Есть богатые и небогатые

Smolnarod.ru03:22

Шестой по бедности сенатор России

Слухи и Факты01:05

Опубликованы сведения о доходах сенаторов Совета Федерации

Иркутск Сегоднявчера в 21:40

Доходы сенаторов: Совет Федерации опубликовал декларации должностных лиц

Первый Тульский13 апреля в 04:36
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Шоу-бизнес

Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти

Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником

На сегодня выпускница «Дома-2» встречается с неким Иваном Гусевым.
Обновлено в 04:03
Общество

В Госдуме назвали имеющих право на перерасчет пенсий

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин объяснил, кто имеет право на перерасчет пенсионных выплат.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Происшествия

Лидера радикальных исламистов задержали в Севастополе

Мужчина, родом из Узбекистана, проводил проповеди с использованием запрещенной литературы и призывал прихожан к насилию по отношению к тем людям, которые не разделяют его веру.
Обновлено в 08:45
Экономика

Силуанов: создать полноценную замену SWIFT сегодня вряд ли возможно

Создание полноценной альтернативы международной системе обмена банковской информацией SWIFT на сегодняшний день маловероятно, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
Обновлено в 08:15
Здоровье

Клещи за неделю укусили в Тверской области уже 9 детей

Случаев заболевания клещевыми инфекциями пока не зарегистрировано За неделю с 8 по 14 апреля в медицинские организации Тверской области по поводу укуса клещами обратилось 14 человек, в том числе 9 детей.
Обновлено в 04:52
Хоккей

Алексей Морозов: ЦСКА и «Авангард» продолжат играть в силовой хоккей

Московский ЦСКА и омский "Авангард" продолжат играть в силовой хоккей во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ, считает двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса" Алексей Морозов.
Обновлено в 06:52
Экономика

«Северный поток – 2» в третий раз меняет маршрут в Дании

Изначально «Газпром» (единственный владелец Nord Stream 2) предложил проложить трубу в территориальных водах Дании южнее острова Борнхольм, но 1 января 2018 г. страна ввела поправки в закон о континентальном шельфе Дании, где говорилось, что министерство иностранных дел страны может налагать вето на строительство газопроводов в территориальных водах по политическим основаниям.
Обновлено в 08:47
Музыка

Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова

Грузинский священник прервал импровизированное выступление лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова у монастыря Джвари в Мцхете.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

Сын мужчины получил серьезные травмы. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино, в квартире многоэтажке.
Обновлено в 07:17
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36
Экономика

Superjob: почти 40% жителей России не имеют сбережений

Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Обновлено в 08:39
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Футбол

Сокамерники Мамаева ждали благодарности за матч в СИЗО

Обновлено в 09:15
Авто

Ford Mustang 2020 получит новую версию High Performance

Новая версия автомобиля получит обозначение Mustang 2.3L High Performance. Сообщается, что речь идет о новом базовом исполнении модели.
Обновлено в 07:25
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Общество

Депутаты Госдумы от Архангельской области отчитались о доходах

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Юрков в 2018 году получил доход в размере 4, 808 млн. рублей.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали размещение британских вертолётов в Эстонии

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT решение Великобритании направить в Эстонию пять вертолётов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны России.
Обновлено в 09:18
Общество

Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Российские военные примут участие в параде Победы в Южной Осетии

Обновлено в 02:41
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Происшествия

Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая

Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в китайских сосисках.
Обновлено в 08:16
Политика

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

На севере Москвы горит многоэтажка

В жилом доме на на севере Москвы произошел пожар, передает ТАСС. Горит квартира на 7-м этаже 14-этажного дома на улице Нарвской.
Обновлено в 08:49
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
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