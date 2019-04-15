Экономика
Опубликованы сведения о доходах сенаторов Совета ФедерацииИркутск Сегодня вчера в 21:40
В целом из всех сенаторов Совета Федерации больше всех заработал в 2018 году сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, который задекларировал 2,34 миллиарда рублей. Читайте также о доходах депутатов Государственной Думы России за 2018 год.
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Доходы сенаторов: Совет Федерации опубликовал декларации должностных лиц
Первый Тульский13 апреля в 04:36
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Сын мужчины получил серьезные травмы. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино, в квартире многоэтажке.
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Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
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Депутаты Госдумы от Архангельской области отчитались о доходах
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В Совфеде прокомментировали размещение британских вертолётов в Эстонии
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На севере Москвы горит многоэтажка
В жилом доме на на севере Москвы произошел пожар, передает ТАСС. Горит квартира на 7-м этаже 14-этажного дома на улице Нарвской.
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Обновлено в 02:42