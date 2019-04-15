Общество

Опубликованы сведения о доходах сенаторов Совета ФедерацииИркутск Сегодня вчера в 21:40

Сенаторы Совета Федерации Федерального собрания РФ отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год, в том числе сенаторы от Иркутской области Сергея Брилка и Вячеслав Мархаев. Сергей Брилка показал за 2018 год доходы в сумме 6 миллионов рублей. Доход его супруги составил 138 тысяч рублей.
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Сенатор «по делам Севера» Харлов задекларировал 5 млн и поменял Порш на электромобиль БМВ. Смотрим декларации представителей УО в Совете Федерации

Ulpressa00:48

Опубликованы сведения о доходах сенаторов Совета Федерации

Иркутск Сегоднявчера в 21:40

Доходы сенаторов: Совет Федерации опубликовал декларации должностных лиц

Первый Тульский13 апреля в 04:36
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве

Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком

Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика

Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2".
Обновлено в 04:29
Гаджеты

Huawei намерен в этом году отгрузить 250 млн смартфонов

Если Huawei действительно сможет в текущем году продать по миру 250 млн устройств, то это ей обеспечит первое место.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Тульской области перевернулся автобус с детьми

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 05:04
Политика

Путин увеличил число машин с «мигалками» для Службы внешней разведки

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий Службе внешней разведки (СВР) дополнительно оснастить "мигалками" четыре машины.
Обновлено в 04:40
Политика

«Я прийшов, тебе нема»: Порошенко провел «дебаты» с самим собой

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов с Владимиром Зеленским, однако его оппонент не пришел.
Обновлено в 01:00
Общество

В Госдуме рассказали о праве граждан на перерасчет пенсий

Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии

Предварительная версия гибели солдата - самоубийство.
Обновлено в 01:30
Политика

Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»

Обновлено в 04:29
Здоровье

На Кубани врачи вернули молодой девушке слух

В Краснодаре Краевую больницу № 3 доставили молодую девушку.
Обновлено в 04:02
Кино

Начался показ финального сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO 14 апреля начал показ заключительного сезона сериала «Игра престолов». Его выхода ждали миллионы поклонников.
Обновлено в 03:54
Политика

Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

В МИД РФ предупредили, что россиян за рубежом вербуют в наркокурьеры

Министерство иностранных дел России заявило о том, что существуют попытки транснациональных синдикатов завербовать жителей нашей страны за границей и использовать их в качестве наркокурьеров.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Вынесен приговор забайкальцу, силой напоившему жену уксусной кислотой

Обновлено в 01:22
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Общество

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

«Суд постановил: назначить по данному делу комиссионную комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу», — огласила решение судья.
Обновлено в 04:46
Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Экономика

Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%

Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Происшествия

На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 02:55
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено 13 апреля в 08:21
Армия и оружие

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Обновлено вчера в 03:16
Экономика

Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП

Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:19
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

Пожилой фермер Марвин Ахос из штата Флорида погиб из-за нападения собственного питомца - казуара.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Кемерове эвакуировали десять зданий из-за сообщений о бомбах

Десять организаций Кемерова, включая медицинские учреждения, получили в понедельник анонимные сообщения о якобы заложенных в их зданиях бомбах.
Обновлено в 04:41
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