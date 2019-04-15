Общество
Опубликованы сведения о доходах сенаторов Совета ФедерацииИркутск Сегодня вчера в 21:40
Сенаторы Совета Федерации Федерального собрания РФ отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год, в том числе сенаторы от Иркутской области Сергея Брилка и Вячеслав Мархаев. Сергей Брилка показал за 2018 год доходы в сумме 6 миллионов рублей. Доход его супруги составил 138 тысяч рублей.
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Доходы сенаторов: Совет Федерации опубликовал декларации должностных лиц
Первый Тульский13 апреля в 04:36
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