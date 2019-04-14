Общество

Доходы сенаторов Алексея Дмитриенко и Олега Мельниченко уменьшилисьПензаИнформ вчера в 07:20

Олег Мельниченко, ставший сенатором в сентябре 2017 года, за 2018-й задекларировал доход в размере 4 млн 869 тыс. 949 рублей 3 копееек. Это тоже меньше, чем за предшествующий год: тогда у него было 5 млн 881 тыс. 245 рублей. Его супруга не получила никакого дохода.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пензенские сенаторы за год потеряли почти по миллиону

Пенза-Пресс03:32

Томские сенаторы заработали за 2018г почти 12 млн руб на двоих

vtomske.ru03:20

Чувашский сенатор зарабатывает больше вице-спикера

REGNUM01:45

Сенаторы от Иркутской области за год заработали 11,5 миллиона рублей

Твой Иркутсквчера в 21:03

Сенаторы от Крыма раскрыли размеры своих заработков

ForPostвчера в 14:03

Доходы сенаторов Алексея Дмитриенко и Олега Мельниченко уменьшились

ПензаИнформвчера в 07:20

Доходы сенаторов: Совет Федерации опубликовал декларации должностных лиц

Первый Тульский13 апреля в 04:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Энергетика

Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50

Учитывая геополитические риски, на текущую неделю ближайшими целями выступят уровни $72,50 и $74,50.
Обновлено в 00:14
Общество

Кубань вошла в тройку регионов по числу новых рабочих мест

В Краснодарском крае в за 2016 - 2018 год было создано 131,5 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщили эксперты агентства РИА Рейтинг.
Обновлено в 03:25
Политика

Президент Эквадора: Ассанж хотел сделать посольство центром шпионажа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя дипмиссию в качестве "центра шпионажа".
Обновлено в 01:59
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Здоровье

Врачи посоветовали не принимать подолгу ванну

Обновлено в 01:55
Музыка

Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта

Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Ирина Титова резко почувствовала себя плохо.
Обновлено в 02:20
Музыка

Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:28
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол

Сергей Хусаинов: «Нужно было ставить пенальти в ворота „Ростова“»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что рефери Владислав Безбородов должен был назначить пенальти в ворота «Ростова» в концовке матча со «Спартаком» (2:1) в 23-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Политика

На дебаты с Порошенко Зеленский не пришел

Владимир Зеленский, который по итогам первого тура на пост главы Украины занял первое место, не пришел на стадион "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов с действующим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено вчера в 16:06
Транспорт

Строители начали укладывать рельсы на Крымском мосту со стороны Керчи

В информационном центре проекта "Крымский мост" рассказали о начале работ по укладке рельсов на железнодорожной части моста со стороны полуострова.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Футбол

Кононов пообещал разобраться с футболистами «Спартака»

Главный тренер "Спартака" отреагировал на претензии журналистов.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие

Российские военные примут участие в параде Победы в Южной Осетии

Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии примут участие в параде Победы в этой стране, парадные расчеты уже приступили к тренировкам, сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено в 02:41
Общество

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Футбол

ПСЖ впервые с 2000 года пропустил пять голов в чемпионате Франции

ПСЖ впервые с декабря 2000 года пропустил пять мячей в чемпионате Франции, тогда парижане проиграли "Седану" со счетом 1:5.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика

UC Rusal планирует построить завод в США

UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Напоивший жену уксусом читинец получил 19 лет колонии

Обновлено в 03:31
Космос

Состоялся запуск самого большого самолета в мире

Самолет стал самым большим в мире. Так, размах его крыльев составляет 117 метров, на его борту предусмотрены шесть двигателей Boeing 747.
Обновлено 13 апреля в 14:37
Происшествия

На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 02:55
Музыка

В Великобритании скончался участник группы UFO Пол Рэймонд

Причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. За неделю до своей смерти Рэймонд вместе с UFO дал концерт в Великобритании.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Экономика

Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»

В 2018 году эксперты прогнозировали, что темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с 2017 годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

После скандала с изменами принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли на прогулку с детьми

После скандала с изменами принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли на прогулку с детьми Супруги провели время в компании детей и родственников.
Обновлено в 03:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное