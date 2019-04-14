Общество
Доходы сенаторов Алексея Дмитриенко и Олега Мельниченко уменьшилисьПензаИнформ вчера в 07:20
Олег Мельниченко, ставший сенатором в сентябре 2017 года, за 2018-й задекларировал доход в размере 4 млн 869 тыс. 949 рублей 3 копееек. Это тоже меньше, чем за предшествующий год: тогда у него было 5 млн 881 тыс. 245 рублей. Его супруга не получила никакого дохода.
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Доходы сенаторов: Совет Федерации опубликовал декларации должностных лиц
Первый Тульский13 апреля в 04:36
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
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