Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-РиббентропаРоссийская газета 04:09

с чего всё началось

В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. Договор о ненападении также известен как пакт Молотова-Риббентропа.

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Футбол Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо» Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".

Религия Легойда рассказал, как должен жить православный священник Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Происшествия Трактор въехал в толпу журналистов во время гонок в Ростовской области В воскресенье на дороге Ростов — Таганроге проходят традиционные гонки на тракторах, получившие название «Бизон-Трек-Шоу».

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Происшествия Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Экономика «Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.

Политика В Госдуме предложили уволить Сердюкова Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.

Политика Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.

Политика США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.

Политика В Харькове снесли бюст маршала Жукова Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Политика Лужков предложил решение водной проблемы Крыма Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.

Общество Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ Глава ведомства Сергей Кравцов обратился к школьникам с просьбой не рисковать будущим и не приносить на экзамены шпаргалки и телефоны, так как система контроля за ходом ЕГЭ позволяет выявить почти все нарушения.

Политика Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Гаджеты Galaxy S10 и Galaxy S10+ выйдут в новом цвете Cardinal Red Galaxy S10 и Galaxy S10+ выйдут в новом цвете Cardinal Red – ярко-красный. Новая версия смартфонов выйдет в продажу в этом месяце.

Экономика Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долг Среди китайских компаний начался бум выпуска конвертируемых облигаций. За четыре года выпуск таких ценных бумаг в Китае увеличился на 1590%.

Армия и оружие Business Insider назвал F-35 худшим образцом вооружения США В американском издании Business Insider посчитали F-35 одним из самых ужасных образцов вооружения, производимого в настоящий момент времени для вооруженных сил США.