Политика

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-РиббентропаРоссийская газета 04:09

В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. Договор о ненападении также известен как пакт Молотова-Риббентропа.
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с чего всё началось
Отмечается, что фотографии советских документов
, среди которых сам договор, секретные дополнительные протоколы и разъяснения к ним на русском и немецком языках, предоставил историко-документальный департамент МИД.
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Сканы пакта Молотова‐Риббентропа были впервые опубликованы в Сети

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Впервые опубликованы снимки советского оригинала пакта Молотова-Риббентропа

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В Сети впервые опубликованы сканы пакта Молотова‐Риббентропа

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Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа

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Опубликованы советские оригиналы «пакта Молотова-Риббентропа»

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Опубликованы снимки секретной части «пакта Молотова-Риббентропа»

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Сайт Фонда «Историческая память» впервые опубликовал советские оригиналы «Пакта Молотова-Риббентропа»

Эхо Москвывчера в 05:32
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Судьбу Польши решили одним абзацем

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США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон

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Число пострадавших в результате взрыва в нижегородском Дзержинске увеличилось до 89, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.
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Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".
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Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

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Обновлено вчера в 21:42
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«Томь» и «Уфа» показали формы на второй стыковой матч

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В своем поздравлении Владимир Путин отметил, что «к погранслужбе предъявляются особые требования, ведь границы России - самые протяженные в мире, а задача - охранять их по всему периметру».
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Следственный комитет России на своём YouTube-канале выложил кадры оперативной съёмки задержания бывшего губернатора Ивановской области, а ныне депутата регионального парламента Павла Конькова.
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Учёные из Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета провели исследование генетических причин варикоза и обнаружили, что предрасположенность к варикозному расширению вен связана с уровнем интеллекта человека.
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Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.
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В матче заключительного, 28-го тура чемпионата Крыма «Севастополь» сыграл вничью с «Крымтеплицей» из Молодёжного со счётом 1:1 и стал недосягаем для преследователей.
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Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

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Обновлено в 03:03
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Учеными обнаружена молекула, усиливающая иммунитет против рака

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Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес

Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
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Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
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Подросток сжег венки у Вечного огня

Обновлено в 04:09
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