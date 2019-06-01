Политика
Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-РиббентропаРоссийская газета 04:09
В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. Договор о ненападении также известен как пакт Молотова-Риббентропа.
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с чего всё началось
Отмечается, что фотографии советских документов, среди которых сам договор, секретные дополнительные протоколы и разъяснения к ним на русском и немецком языках, предоставил историко-документальный департамент МИД.Взгляд.рувчера в 14:17
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