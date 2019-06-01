Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-РиббентропаРоссийская газета 04:09

с чего всё началось

В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. Договор о ненападении также известен как пакт Молотова-Риббентропа.

Происшествия На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.

Единоборства Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Политика США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передает ТАСС.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89 Число пострадавших в результате взрыва в нижегородском Дзержинске увеличилось до 89, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника "Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.

Общество Владимир Зеленский показал сына В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.

Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".

Футбол «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», финал ЛЧ, история Мохаммеда Салаха В детстве хотел бросить футбол Мохаммед родился и вырос в небольшой деревушке Нагриг между Александрией и Каиром.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.

Политика Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.

Армия и оружие На особом контроле: все о том, как охраняется граница России в Крыму В своем поздравлении Владимир Путин отметил, что «к погранслужбе предъявляются особые требования, ведь границы России - самые протяженные в мире, а задача - охранять их по всему периметру».

Происшествия СК показал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Следственный комитет России на своём YouTube-канале выложил кадры оперативной съёмки задержания бывшего губернатора Ивановской области, а ныне депутата регионального парламента Павла Конькова.

Общество «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 2 июня На воскресенье, 2 июня, в Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром, грозой и риском возникновения пожаров.

Наука Обнаружена связь между варикозным расширением вен и уровнем интеллекта Учёные из Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета провели исследование генетических причин варикоза и обнаружили, что предрасположенность к варикозному расширению вен связана с уровнем интеллекта человека.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Политика Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.

Футбол «Севастополь» стал чемпионом Крыма В матче заключительного, 28-го тура чемпионата Крыма «Севастополь» сыграл вничью с «Крымтеплицей» из Молодёжного со счётом 1:1 и стал недосягаем для преследователей.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.

Футбол Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.