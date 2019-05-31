Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — РиббентропаLenta.ru 01:54

с чего всё началось

Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа. В фонде рассказали, что раньше в распоряжении историков были только немецкие варианты этого документа.

Политика Порошенко поздравил столицу Крыма с Днём города Бывший президент Украины Пётр Порошенко поздравил жителей Симферополя с Днём города.

Шоу-бизнес Ксения Бородина заявила, что не может дважды надеть одно платье Как сообщает "СтарХит", телеведущая не может надеть тот или иной наряд второй раз. "Один раз выгуляла и все", – пожаловалась Ксения.

Общество На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня Много солнца и мало осадков будет в Москве на грядущей неделе, сообщил «РИА Новости» в воскресенье, 2 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Происшествия В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.

Происшествия В Адыгее при столкновении поезда с грузовиком пострадали 15 человек Ранее сообщалось об одном пострадавшем При столкновении поезда с грузовиков в Адыгее пострадали 15 человек.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала лицо дочери 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо девятимесячной дочки Марии.

Общество Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.

Здоровье Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Энергетика Добыча нефти в России выросла в мае до 47 млн тонн Добыча "Татнефти" в мае выросла на 2,5 п. п. - до 2,55 млн тонн, с начала года рост на 3,4 п. п. - до 12,3 млн тонн, добыча нефти у "Новатэка" в мае - 1 млн тонн (рост на 0,5 п. п.), с начала года - 4,9 млн тонн (рост на 1,2 п. п.).

Политика В Госдуме предложили уволить Сердюкова Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.

Спорт Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020 Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.

Происшествия В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.

Происшествия Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.

Общество В Египте накрыли самый длинный рамаданный стол на 7 тыс. человек Самый длинный рамаданный стол, достойный Книги рекордов Гиннесса, накрыли в субботу в новой административной столице Египта в нескольких десятках километров от Каира.

Авто Какие новые модели автомобилей появятся в России летом Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.

Происшествия Экс-глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков не признал вину в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев.

Музыка Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».

Космос Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.

Происшествия Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Здоровье Кому нельзя есть зелень, рассказали врачи Врачи рассказали, что несмотря на неоспоримую пользу зелени, некоторым людям её есть нельзя.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.