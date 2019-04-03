Политика
Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»Телеканал 360° вчера в 15:35
В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма». Фото опубликованы в Facebook на странице фонда «Вернись живым». На снимках виден разрушенный артиллерийским обстрелом блиндаж, где погибли пулеметчица и ее сослуживец Александр Милютин.
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«Так выглядит смерть»: новые кадры с места гибели пулеметчицы ВСУ с позывным «Ведьма»
ТК Звездавчера в 13:35
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В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
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Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Элину Быстрицкую с 91-летием, отметив глубокие и запоминающиеся образы, созданные артисткой, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
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Аэропорт Вологды станет запасным для Пулково
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Алиханов: Хочу поддержать врачей, несмотря на все информационные атаки против них
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