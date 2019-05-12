Шоу-бизнес

Вдова Сергея Доренко обнародовала документы о его диагнозеSnob.ru 11:16

Все медицинские документы уже передали в полицию. Дочери журналиста от первого брака о диагнозе не знали, добавила Юлия Доренко. Гибель Доренко: Доренко погиб вечером 9 мая в Москве.
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Опубликованы документы о реальных проблемах Доренко с сердцем

Газета.Ru13:51

Опубликованы документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Доренко

РИА Новости11:30

Опубликованы документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Сергея Доренко

Говорит Москва07:13

Обнародованы документы, подтверждающие диагноз Сергея Доренко

Телепрограмма09:38

Вдова Сергея Доренко Юлия передала радиостанции «Говорит Москва» результаты медицинских исследований мужа

Эхо Москвы09:31

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

ТАСС06:56

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

РБК10:49
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Общество

Ржавый занавес. Информацию будут выдавать на флешках в МФЦ

1 мая президент России подписал «закон Клишаса», который предписывает к 1 ноября, когда закон вступит в силу, создать механизм уже не просто блокировок, а целого управления всем интернет-трафиком.
Обновлено в 16:23
Гаджеты

Huawei построила 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу

Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела

Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Кино

«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате

Обновлено в 17:15
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров спровоцировал слухи о своей свадьбе

Весьма вероятно, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров снова женился.
Обновлено в 16:53
Футбол

«Зениту» вручили чемпионский кубок РПЛ

Награждение состоялось после окончания матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором «Зенит» одержал победу со счётом 3:1. Напомним, что «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул за три тура до окончания чемпионата России.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Происшествия

Крупный пожар произошел в доме в Волгограде

В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:50
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу

В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Обновлено в 16:48
Здоровье

Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты

Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.
Обновлено в 17:17
Футбол

Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским

Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Хоккей

Кулемин заключил новый контракт с «Металлургом»

Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Свами Даши страдал от тяжелой болезни

Обновлено в 16:00
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика

Клиентам форекса грозит дисквалификация

На текущий момент в «ВТБ Форекс» располагают остатками на счетах в размере менее 400 тыс. руб. (среди клиентов с ненулевыми остатками, на 29 апреля) 77% клиентов.
Обновлено в 17:57
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Хоккей

«Бостон» дома обыграл «Каролину» и увеличил преимущество в серии

«Бостон» на своем льду принимал «Каролину» во втором матче серии плей-офф финала Восточной конференции НХЛ.
Обновлено в 17:49
Хоккей

Швейцария одолела Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Латвии во втором матче группового этапа на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 16:53
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE таким образом, что обе эти модели оказались в одной ценовой категории, что усложняет выбор для потенциальных покупателей.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Наука

На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком

Обновлено 10 мая в 00:08
Общество

Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро

Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Обновлено в 17:08
Армия и оружие

Германия и Латвия проведут наблюдательный полет над Россией

Обновлено в 18:06
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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