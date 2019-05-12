Шоу-бизнес
Вдова Сергея Доренко обнародовала документы о его диагнозеSnob.ru 11:16
Все медицинские документы уже передали в полицию. Дочери журналиста от первого брака о диагнозе не знали, добавила Юлия Доренко. Гибель Доренко: Доренко погиб вечером 9 мая в Москве.
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Общество
Ржавый занавес. Информацию будут выдавать на флешках в МФЦ
1 мая президент России подписал «закон Клишаса», который предписывает к 1 ноября, когда закон вступит в силу, создать механизм уже не просто блокировок, а целого управления всем интернет-трафиком.
Обновлено в 16:23
Гаджеты
Huawei построила 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу
Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела
Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Кино
«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате
Обновлено в 17:15
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров спровоцировал слухи о своей свадьбе
Весьма вероятно, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров снова женился.
Обновлено в 16:53
Футбол
«Зениту» вручили чемпионский кубок РПЛ
Награждение состоялось после окончания матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором «Зенит» одержал победу со счётом 3:1. Напомним, что «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул за три тура до окончания чемпионата России.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Происшествия
Крупный пожар произошел в доме в Волгограде
В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:50
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу
В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Здоровье
Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.
Обновлено в 17:17
Футбол
Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским
Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Хоккей
Кулемин заключил новый контракт с «Металлургом»
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Свами Даши страдал от тяжелой болезни
Обновлено в 16:00
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика
Клиентам форекса грозит дисквалификация
На текущий момент в «ВТБ Форекс» располагают остатками на счетах в размере менее 400 тыс. руб. (среди клиентов с ненулевыми остатками, на 29 апреля) 77% клиентов.
Обновлено в 17:57
Хоккей
«Бостон» дома обыграл «Каролину» и увеличил преимущество в серии
«Бостон» на своем льду принимал «Каролину» во втором матче серии плей-офф финала Восточной конференции НХЛ.
Обновлено в 17:49
Хоккей
Швейцария одолела Латвию на ЧМ по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Латвии во втором матче группового этапа на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 16:53
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE
Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE таким образом, что обе эти модели оказались в одной ценовой категории, что усложняет выбор для потенциальных покупателей.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Наука
На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком
Обновлено 10 мая в 00:08
Общество
Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро
Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Обновлено в 17:08