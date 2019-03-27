Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты УкраиныLenta.ru вчера в 08:10

с чего всё началось

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства. Отчет социологической группы «Рейтинг» доступен на ее официальном сайте, о результатах других служб сообщает «Интерфакс-Украина».

Политика Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.

Общество В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов "Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.

Политика Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Происшествия Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Экономика ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.

Шоу-бизнес Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ Певица Лолита Милявская для радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала дело о долгах за услуги ЖКХ.

Шоу-бизнес Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.

Игры Медведев раскритиковал иностранные исторические видеоигры Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подверг критике исторические компьютерные игры иностранного производства.

Технологии VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).

Общество Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.

Происшествия Мину времен ВОВ обнаружили на стройплощадке в Москве Находку сделали рабочие-строители по адресу: Складочная улица, вл. 6. Как сообщает агентство «Москва», обнаруженным предметом оказалась мина времен Великой Отечественной войны.

Общество В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

Общество Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Политика Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.

Происшествия Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои "Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.

Политика Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Политика Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.

Политика «Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.

Общество «Год без мигрантов» в Якутии не коснется граждан Киргизии «Установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — сказано в документе.

Происшествия Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.

Общество «Юнармия» пообещала своим участникам льготы при поступлении в вузы Члены патриотической организации «Юнармия» смогут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результату Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые будут учитываться при их поступлении в вуз.