Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты УкраиныLenta.ru вчера в 08:10
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства. Отчет социологической группы «Рейтинг» доступен на ее официальном сайте, о результатах других служб сообщает «Интерфакс-Украина».
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с чего всё началось
Так, согласно отчету группы "Рейтинг", доступном на его сайте, за худрука студии "Квартал 95" готовы проголосовать 26,6% тех, кто планирует прийти на избирательный участок и определился с выбором.Утро.ruвчера в 09:28
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