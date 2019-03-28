Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты УкраиныLenta.ru вчера в 08:10

с чего всё началось

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства. Отчет социологической группы «Рейтинг» доступен на ее официальном сайте, о результатах других служб сообщает «Интерфакс-Украина».

Политика Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.

Политика США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.

Политика Трамп поддержит Джонсона в борьбе за пост британского премьера Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов поддержать бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, если тот решит баллотироваться на пост премьер-министра.

Политика В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.

Экономика В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.

Политика МИД России выступил за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине Министерство иностранных дел России выступило за продление на год мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Спорт Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.

Баскетбол ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные "Химки" в гостевом матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Авто Lada Vesta Cross стала лучшим компактным автомобилем в России На втором месте находится спортивная модификация отечественной модели — Lada Vesta Sport.

Происшествия Ишаев обжаловал свой домашний арест Защита бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве, подала жалобу на решение суда о его домашнем аресте, сообщил адвокат бывшего чиновника Павел Зайцев.

Авто Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.

Космос НАСА испытало первый марсианский вертолет Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.

Происшествия Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.

Армия и оружие В Черное море вошла группировка кораблей НАТО Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в акваторию Черного моря вечером в четверг, 28 марта, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.