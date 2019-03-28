Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты УкраиныLenta.ru вчера в 08:10

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства. Отчет социологической группы «Рейтинг» доступен на ее официальном сайте, о результатах других служб сообщает «Интерфакс-Украина».
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Так, согласно отчету группы "Рейтинг", доступном на его сайте, за худрука студии "Квартал 95" готовы проголосовать
 26,6% тех, кто планирует прийти на избирательный участок и определился с выбором.
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«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
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Защита бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве, подала жалобу на решение суда о его домашнем аресте, сообщил адвокат бывшего чиновника Павел Зайцев.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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