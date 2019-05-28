Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7Телеканал 360° вчера в 21:28

с чего всё началось

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева. В отчете представлены показания диспетчеров, данные радаров и слова свидетелей инцидента.

Общество Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России» Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.

Шоу-бизнес Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.

Футбол В Испании арестовали экс-игрока мадридского «Реала» За «Реал» Браво с перерывами выступал с 2001 по 2007 годы и в 77 матчах чемпионата Испании забил пять мячей.

Армия и оружие Турция начала военную операцию на севере Ирака Источники в структурах безопасности Турции сообщили, что операцию на севере Ирака предворял этап активной подготовки, разведки и планирования.

Футбол Sport.es: Малком покинет «Барселону» Вингер «Барселоны» Малком во время летнего трансферного окна сменит команду, сообщает Sport.es.

Хоккей Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.

Политика В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной.

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Шоу-бизнес Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.

Музыка Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".

Происшествия Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.

Хоккей Российский хоккеист получил гражданство Украины 21-летний российский нападающий "Донбасса" Александр Костиков получил гражданство Украины, информирует strana.ua.

Общество Температура выше нормы ожидается по всей России летом Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Политика В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин» Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву заменить нынешнее обращение "товарищ" на дореволюционный вариант.

Экономика В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет «Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.

Шоу-бизнес Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз Сегодня днём в Тель-Авиве на одного «звёздного» малыша стало больше. Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз.