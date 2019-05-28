Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7Телеканал 360° вчера в 21:28
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева. В отчете представлены показания диспетчеров, данные радаров и слова свидетелей инцидента.
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с чего всё началось
Согласно восстановленной немецкими экспертами истории полета, бизнес-джет Epic-LT, на борту которого находились пилот и два пассажира (их фамилии в отчете Немецкого федерального бюро расследований авиационных происшествий (BFU) не называются) следовал по маршруту Канн (Франция)—Франкфурт-на-Майне, разбился при заходе на посадку около 15:30 по местному времени (14:30 мск).Коммерсантъ08:16
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