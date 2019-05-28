Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7Телеканал 360° вчера в 21:28

с чего всё началось

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева. В отчете представлены показания диспетчеров, данные радаров и слова свидетелей инцидента.

Здоровье Врач назвал главные правила использования кондиционеров Использование кондиционера в помещении может привести к различным заболеваниям.

Общество Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.

Происшествия В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту превышения полицейским должностных полномочий.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Наука В реках по всему миру обнаружили антибиотики в опасных концентрациях Экологи обнаружили в реках по всему миру антибиотики и другие лекарственные препараты, следует из результатов исследования, представленных на ежегодной европейской конференции Общества экологической токсикологии и химии окружающей среды SETAC, которая проходит с 26 по 30 мая в Хельсинки.

Футбол Сарри: шансы Канте сыграть с «Арсеналом» 50 на 50 Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри не исключил вероятности участия полузащитника Н'Голо Канте в финальном матче Лиги Европы с «Арсеналом», который состоится завтра, 29 мая.

Экономика В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет «Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.

Политика В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».

Происшествия Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.

Гаджеты Представлен недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.

Музыка Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.

Армия и оружие В Киеве раскрыли тайну операции по «деоккупации» Крыма Экс-начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что 1 марта 2014 года военные страны начали операцию, которая была нацелена на разблокирование Крымского полуострова, но она была прекращена.

Экономика Набиуллина рассказала о сроках снижения ключевой ставки Центробанк РФ может вновь перейти к снижению показателя ключевой ставки уже в 2019 году.

Происшествия В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".

Авто Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.

Здоровье Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.

Политика В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.