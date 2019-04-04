Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»Российская газета 11:40
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
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Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
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Фернандо тренируется в общей группе «Спартака»
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Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
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Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
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Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
Обновлено в 12:37
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Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
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Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
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Уровень CO2 достиг максимума за последние 3 млн лет
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