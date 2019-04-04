Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»Российская газета 11:40

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
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В Сети опубликованы первые кадры из нового «Терминатора»

Life.ru17:29

Он вернулся: появились первые кадры из нового «Терминатора»

ТК Звезда12:44

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

Известия14:19

В сеть выложили кадры Шварценеггера в образе нового Терминатора

Фонтанка.Ру14:12

Появились кадры из нового «Терминатора»

Газета.Ru15:25

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Российская газета11:40

Первые кадры «Терминатор: Тёмная судьба»

Мир фантастики09:26
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Политика

Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко

Обновлено в 11:39
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с Донбассом

Обновлено в 14:44
Здоровье

Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть

Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Баскетбол

ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги

Обновлено в 17:24
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

«Бухала, жила с алкоголиками»: Лена Миро раскритиковала Ларису Гузееву

Обновлено в 05:57
Общество

Беглов назвал главную задачу властей Петербурга при подготовке к зиме

Как сообщает издание «Невские новости», в четверг, 4 апреля, врио губернатора Северной столицы принял участие в открытии завода Wille по производству коммунальной техники.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов

Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Политика

США готовы «ответить» на присутствие российских военных в Венесуэле

Выступая в четверг на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО, госсекретарь сообщил, что на мероприятии поднимался вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле и в ходе обсуждения США повторили свою позицию о том, что военные РФ должны покинуть эту страну.
Обновлено в 16:37
Хоккей

Матч КХЛ закончился массовой дракой

Обновлено в 16:29
Футбол

Фернандо тренируется в общей группе «Спартака»

Обновлено в 11:01
Политика

Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:37
Общество

Мэрия дала ветхий совет

Компанию матери депутата Госдумы обяжут исправить недочеты в новом доме Директор ООО «УК Цель» Олег Балаев обратился к главе Жигулевска Дмитрию Холину с просьбой предусмотреть в городском бюджете средства на устранение недостатков в качестве 12 домов, которые были построены ООО «ПСК-Волга» в 2016 году для переселенцев.
Обновлено в 17:00
Единоборства

Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Спорт

Брошенная беременная жена Новосельцева выступила в «Пусть говорят»

Обновлено в 13:40
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
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