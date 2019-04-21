Политика

Опубликованы первые данные экзитполов выборов на УкраинеБИЗНЕС Online 07:27

Агентство РИА «Новости» опубликовало первые данные экзитполов второго тура выборов президента Украины. Согласно данным экзитполов компании New Image Marketing Group, к 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов.
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Пришло время жалеть Зеленского

Взгляд.ру11:16

«РИА Новости» сообщило первые данные экзитполов выборов на Украине

РБК07:12

«РИА Новости» опубликовало первые данные экзит-пола выборов президента Украины

Коммерсантъ07:39

Опубликованы первые данные экзитполов выборов на Украине

БИЗНЕС Online07:27

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

Известия07:19

Зеленский набирает 71,8 процента голосов, показал опрос

РИА Новости07:17

Порошенко с треском проигрывает во всех частях Украины

Комсомольская правда07:48
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:22, Ашберн

Первые экзитполы: Зеленский набирает 79%, Порошенко – 21%

КП - Беларусь08:20
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Кино

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
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Политика

Новым президентом Украины становится Владимир Зеленский

Порошенко уже заявил, что не станет преследовать своих политических оппонентов при любом исходе выборов главы государства.
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Армия и оружие

В Мали десять военных погибли в результате нападения террористов

Десять малийских военных убиты, несколько человек пострадали в результате нападения террористов в населенном пункте Гире у границы с Мавританией, сообщает местный портал MaliJet со ссылкой на источники.
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Политика

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
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Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

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Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
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Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Здоровье

Медики назвали самый полезный для здоровья печени фрукт

Эксперты отмечают, абрикос полезен не только как фрукт сам по себе, но и в переработанном виде.
Обновлено в 03:39
Происшествия

На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв

Обновлено в 05:32
Энергетика

Минэнерго РФ пообещало улучшить поставляемую в Белоруссию нефть

Минэнерго России сообщило, что проблема с ухудшением качества поставляемой в Белоруссию российской нефти носит технический характер и будет устранена в ближайшее время.
Обновлено в 12:54
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Наука

Непредсказуемая миграция гиганских черепах говорит об изменении климата

Обновлено 19 апреля в 00:05
Политика

Зеленский назвал задачу номер один после победы

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Хоккей

Бёрнс, Хедман и Джиордано — претенденты на «Норрис Трофи»

Стали известны претенденты на «Норрис Трофи» — приз, вручаемый лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата в НХЛ.
Обновлено в 16:28
Политика

Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского поздравил с победой на выборах генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении

Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.
Обновлено в 12:33
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
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Политика

Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи

Ранее Порошенко, выступая в своем штабе, заявил, что позвонит Зеленскому с поздравлениями.
Обновлено в 14:44
Политика

Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России

Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.
Обновлено в 13:49
Кино

Слух: Киану Ривз может появиться в спин-оффе «Форсажа»

«Форсаж: Хоббс и Шоу» является спин-оффом к одноименной франшизе и рассказывает о двух наемниках (Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтмем), котоыре считают друг друга заклятыми врагами, но готовы пойти на уступки и объединиться в критических ситуациях — особенно, когда сестру Шоу, агента MI6 (Ванесса Кирби), похищает получеловек, полу-киборг Брикстон.
Обновлено в 11:15
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В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица

В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
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В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

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Идеальный лазерный материал прошел проверку

Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
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Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
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Спартак — Енисей 2:0

Обновлено в 13:57
Политика

Масляков отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах

Многолетний руководитель КВН Александр Масляков высказался о выборах на Украине.
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Обновлено вчера в 22:00
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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