Политика
Опубликованы первые данные экзитполов выборов на УкраинеБИЗНЕС Online 07:27
Агентство РИА «Новости» опубликовало первые данные экзитполов второго тура выборов президента Украины. Согласно данным экзитполов компании New Image Marketing Group, к 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Кино
Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Политика
Новым президентом Украины становится Владимир Зеленский
Порошенко уже заявил, что не станет преследовать своих политических оппонентов при любом исходе выборов главы государства.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
В Мали десять военных погибли в результате нападения террористов
Десять малийских военных убиты, несколько человек пострадали в результате нападения террористов в населенном пункте Гире у границы с Мавританией, сообщает местный портал MaliJet со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:14
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено в 17:18
Здоровье
Медики назвали самый полезный для здоровья печени фрукт
Эксперты отмечают, абрикос полезен не только как фрукт сам по себе, но и в переработанном виде.
Обновлено в 03:39
Происшествия
На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв
Обновлено в 05:32
Энергетика
Минэнерго РФ пообещало улучшить поставляемую в Белоруссию нефть
Минэнерго России сообщило, что проблема с ухудшением качества поставляемой в Белоруссию российской нефти носит технический характер и будет устранена в ближайшее время.
Обновлено в 12:54
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Наука
Непредсказуемая миграция гиганских черепах говорит об изменении климата
Обновлено 19 апреля в 00:05
Политика
Зеленский назвал задачу номер один после победы
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Хоккей
Бёрнс, Хедман и Джиордано — претенденты на «Норрис Трофи»
Стали известны претенденты на «Норрис Трофи» — приз, вручаемый лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата в НХЛ.
Обновлено в 16:28
Политика
Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на президентских выборах
Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского поздравил с победой на выборах генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении
Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.
Обновлено в 12:33
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи
Ранее Порошенко, выступая в своем штабе, заявил, что позвонит Зеленскому с поздравлениями.
Обновлено в 14:44
Политика
Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России
Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.
Обновлено в 13:49
Кино
Слух: Киану Ривз может появиться в спин-оффе «Форсажа»
«Форсаж: Хоббс и Шоу» является спин-оффом к одноименной франшизе и рассказывает о двух наемниках (Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтмем), котоыре считают друг друга заклятыми врагами, но готовы пойти на уступки и объединиться в критических ситуациях — особенно, когда сестру Шоу, агента MI6 (Ванесса Кирби), похищает получеловек, полу-киборг Брикстон.
Обновлено в 11:15
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Политика
В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени
Обновлено в 04:17
Наука
Идеальный лазерный материал прошел проверку
Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено 18 апреля в 05:45
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Футбол
Спартак — Енисей 2:0
Обновлено в 13:57
Политика
Масляков отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах
Многолетний руководитель КВН Александр Масляков высказался о выборах на Украине.
Обновлено в 12:59